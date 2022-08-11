Balıkesirspor'da Berat da imzayı attı

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig'de iç transferde kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, sol bek Berat Aydoğdu'yla da yeniden anlaştı.

Hacettepe altyapısında yetişip son 3 sezondur Balıkesir'de görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, Başkan Nedim Öner ve Başkan Yardımcısı, Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz´in katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı. Berat, geçen sezon kırmızı-beyazlılarda 6, önceki sezon ise 20 maçta forma giymişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-08-11 12:08:01



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