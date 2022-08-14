Ayvalıkgücü'nden iyi prova

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AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig'e dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, Afyonkarahisar kampında kendisiyle aynı ligdeki Eskişehirspor'la oynadığı özel maçı 2-0 kazandı.

Afyon Zafer Tesisleri'ndeki karşılaşmada Ayvalık'ın gollerini 60'ıncı dakikada Gökhan Üner ve 80'inci dakikada Baver Ayaz kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-08-14 12:23:52



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