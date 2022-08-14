BBP'li Alfatlı: HDP'yle iş birliği yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Millet İttifakı'na seslenerek, "PKK'nın uzantısı HDP'yle iş birliği yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Milletimiz ona göre, karar versin. Milletimiz şunu biliyor ki; 6'lı masanın ucunda da PKK terör örgütünün uzantısının gölgesi var. Kendi var, fikirleri var, icraatları var. Milletimiz bunu biliyor. Kimseyi kandırmasınlar" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Balıkesir'de partililerle buluştu. Partilerin yapıcı ve yol gösterici bir anlayış içinde olmaları gerektiğini belirten Alfatlı, "Şu açıdan tavsiye ediyorum. Sorunu söylemek değil; bir tane de çözüm önerisi üretsinler. Cumhur İttifakı'nın dışındaki siyasi partiler sorunları söylüyorlar ancak sorunları zaten biliyoruz. İşte biz 'Bu sorunları gene Cumhur İttifakı çözer' diyoruz. Büyük Birlik Partisi de sorunların çözülmesi ve üzerine düşeni yapma noktasında gayret gösteriyor" dedi.

'MİLLETİMİZ ONA GÖRE, KARAR VERSİN'

Suriye'de Türk bayrağına yönelik saldırıyı hatırlatan Alfatlı, "Büyük Birlik Partisi olarak, bayrağımıza yapılan kahpece, haince saldırıyı buradan lanetlediğimizi; PKK'ya, PYD'ye ve bunun uzantılarına, iç ve dış uzantılarına da asla ve asla orada bir uydu devlet kurdurmayacağımızı haykırıyoruz. En kısa zamanda da operasyon yapılacaktır ve etnik köken üzerinden de siyaset yapanları eleştiriyoruz, kınıyoruz. Birilerinin dediği gibi eğer Türkiye'de bir sorun varsa; bütün insanlarımızın sorunu vardır. Onu çözmek de seçilmişlerin görevidir. Hükümetin görevidir, siyasetçilerin görevidir. Buralardan başka anlamlar çıkartarak, PKK terör örgütüne, dünyanın en vahşi terör örgütüne bir şekilde arka çıkmaya çalışan siyasi partileri, onun uzantısı olan HDP'yi de kınadığımızı, HDP'yi de yanına alan Millet İttifakı'nın bileşenlerini de kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Açık ve net söylüyoruz. Millet İttifakı ortaya koysun. PKK'nın uzantısı HDP'yle iş birliği yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Milletimiz ona göre, karar versin. Milletimiz şunu biliyor ki; 6'lı masanın ucunda da PKK terör örgütünün uzantısının gölgesi var. Kendi var, fikirleri var, icraatları var. Milletimiz bunu biliyor. Kimseyi kandırmasınlar" diye konuştu.

'OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'

Ekonomiye değinen ve maliyetlerin yüksek olduğunu aktaran Alfatlı, istismarcıların, çıkarcıların ve fırsatçıların da enflasyonu etkilediğini söyledi.

Ekrem Alfatlı, şunları kaydetti: "Bir vatandaşımız bakkala, markete, pazara gittiği zaman zaten bunu yaşıyor. Şimdi bunun gerekçesi ne olursa olsun, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bütün dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Enflasyonist dönemi fırsat bilerek, kazançlarını enflasyonun kat kat üzerinde arttıranların, milletin yanında yer alması lazım." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-08-14 17:40:20



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