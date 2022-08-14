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Bakan Akar, Kurtdereli güreşlerinin final gününe katıldı

DHA

Bakan Akar, Kurtdereli güreşlerinin final gününe katıldı


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen Kurtdereli Yağlı Pehlivan güreşlerinin final gününe katıldı. 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 62´ncisi düzenlenen `Geleneksel Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşleri´nin final gününe katıldı. Güreşlere Bakan Akar'ın yanı sıra, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Adil Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
'PEHLİVANLAR MEYDANDA, MEHMETÇİK OPERASYONLARDA TÜRK´ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR'
Toplamda 14 ayrı kategoride düzenlenen güreşlerin final müsabakası öncesinde Bakan Akar, finale kalan başpehlivanlar Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşalan´a başarılar diledi. Akar, burada yaptığı konuşmada, "Çok sevgili hemşerilerim, değerli güreş severler, hepinizi sevgiyle saygıyla, hasretler selamlıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Ata sporumuz, bu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz ve devamını diliyoruz. Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk´ün gücünü göstermek. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk´ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor. Hepiniz sağ olun, var olun" dedi. Bakan Akar´ın konuşmasının ardından tribünlerden 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atıldı.
Final müsabakasında Zeybek, rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı puanlama bölümünde tuş ederek, altın kemeri ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-08-14 20:44:03

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