Balıkesir'de, yıldırım isabet eden ormanda 1 dönüm alan zarar gördü

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Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, ormana yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Edremit'in kırsal Doyran Mahallesi'nde, saat 13.55'te orman yangını çıktı. Yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına 2 söndürme helikopteri, 2 uçak, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Örtü yangını olarak ilerleyen alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangın, 1 dönüm orman örtüsüne zarar verdi. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-08-15 15:41:55



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