Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi

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AYVALIK, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı sezon öncesinde Afyonkarahisar kampını sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Karaman FK'dan orta saha oyuncusu Hami Baytar'la güçlendirdi. Türkiye'de ilk olarak Galatasaray altyapısında forma giyen 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, geçen sezon Karaman'da 29 maçta 6 golle oynadı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-08-16 10:23:50



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