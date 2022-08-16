Balıkesirspor'a sert uyarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı sezona Afyon kampında hazırlanan Balıkesirspor, özel maçta 3'üncü Lig'in yeni ekibi Kartal Bulvarspor'a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezon yıllardır yer aldığı Spor Toto 1'inci Lig'den düşen Balıkesirspor, transfer yasağı nedeniyle iç transferde mevcut futbolcularıyla sözleşme yenileme yoluna gitmişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-08-16 10:37:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.