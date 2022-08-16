Balıkesir'de 100 binden fazla çocuk yüzme öğrendi



BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 2015'te Karesi'de başlattığı 'Havuzlar Mahalleye, Çocuklar Havuza' projesi il geneline yayıldı. 11 ilçede okul bahçelerine kurulan 12 yarı olimpik yüzme havuzunda çocuklar yüzme öğreniyor. Balıkesir'de 2015 yılından bu yana 100 binden fazla öğrencinin yüzme öğrendiği açıklandı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı 'Karesi'de Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak' projesini şimdi de il geneline genişletti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 'Havuzlar Mahalleye, Çocuklar Yüzmeye' sloganıyla 11 ilçede 12 okulun bahçesinde yarı olimpik portatif havuz kurdu. Profesyonel antrenörler eşliğinde, düzenli olarak su analizleri ve sterilizasyonların yapıldığı havuzlarda bugüne kadar 12 binden fazla çocuk; kelebek, kurbağalama ve serbest yüzme eğitimleri alarak branşlaşmaya kadar ilerledi.'HEM FİZİKSEL HEM DE ZİHİNSEL GELİŞİM'Projenin genişletilmesinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın değer vermesi ile doğru orantılı olduğuna değinen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, özellikle ilkokul ve ortaokul dönemlerinde okuyan çocukların yüzmeyi eğitim olarak almalarının hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini sağlamaları açısından çok önemli olduğunu söyledi.'BALIKESİR'DEN TÜRKİYE'YE UZANAN PROJE'Çocukların yüzme eğitimi alırken; yaşam kuralları, spor kültürü, spor ahlakı, takım olma ve birlikte hareket etmeyi de öğrendiklerine dikkati çeken Yahya Akduman, "Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 2015 yılından bugüne kadar pandemi dönemi haricinde, her yıl okulların bahçelerine kurduğumuz portatif yüzme havuzlarında 100 binden fazla çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Gençlik ve Spor Bakanlığı başlatmış olduğumuz bu projeyi tüm Türkiye'de uygulamaya alarak 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın' projesini başlattı" dedi.HAVUZLARIN KURULDUĞU OKULLARBalıkesir il genelinde yüzme havuzu bulunan okulların ise Gönen Sarıköy Atatürk İlkokulu, Havran Sekizeylül Ortaokulu, Edremit Göbelezoğlu Ortaokulu, Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu, Bigadiç Atatürk İlkokulu, Sındırgı Gençlik Merkezi, Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Manyas İstiklal İlkokulu, Bandırma Kemal Pireci Ortaokulu, Edremit Gençlik Merkezi, Balya Stadyum Halı Saha, İvrindi Okullar Bölgesi olduğu belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2022-08-16 12:54:33



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