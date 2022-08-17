Ayvalıkgücü tek golle güldü

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AYVALIK, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, kamptaki özel maçta 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golünü 40'ıncı dakikada Kemal Akbaba attı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-08-17 11:38:03



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