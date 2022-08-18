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Zeytinli Rock Festivali mahkemeye taşındı

DHA

Zeytinli Rock Festivali mahkemeye taşındı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 1721 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan ancak kaymakamlıkça izin verilmeyen Zeytinli Rock Festivali mahkemeye taşındı. Organizasyon firması Balıkesir İdare Mahkemesi'ne başvururken, kaymakamlığın savunma için ek süre talebinin kabul edilmesiyle festival tarihi geçmiş oldu. Festival 22-25 Eylül'e ertelenirken, organizasyon şirketi, katılımcılardan isteyenlerin biletlerini iade edebileceğini duyurdu.
İlki Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Altınkum sahilinde, 2005 yılında düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, 4 yıl sürdü. Festivalde çıkan olaylar ve sonrasında organizasyon firmasıyla yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle etkinlik, bir daha Edremit'te yapılmadı. Daha sonra 2 yıl peş peşe 'Rock Tatili' adı altında Foça'da düzenlenen festivale, ardından 3 yıl ara verildi. Rock müzik şarkıcısı Umut Kuzey'in 2014'te devreye girmesiyle festival, yeniden Edremit'te düzenlenmeye başlandı. Bir sonraki yıl festivalin 3 gün olan süresi 4 güne çıkarılıp, ilk kez 2 sahne birden kuruldu. Sonraki yıllarda 5 gün devam eden Zeytinli Rock Festivali'ne, 2019'da Edremit Kaymakamlığı tarafından önce izin verilmedi ancak yapılan görüşmeler sonrası sorun giderildi. 2020'de ise festival için organizasyon yapıldı, ancak pandemi nedeniyle yapılamadı.
Bu yıl 17-21 Ağustos'ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali, Burhaniye ilçesine alındı. Zeytinli Rock Festivali'nin sosyal medya hesaplarından Ocak 2022'de yapılan açıklamada, Burhaniye Belediyesi ile 10 yıllık anlaşma yapıldığı ve biletlerin satışa çıktığı belirtildi. Orjan ve Denetko sahil siteleri arasındaki belediyeye ait boş arazide yapılması planlanan festival için organizasyon firması tarafından dozerlerle çalışma başlatıldı. Çalışmalar sürerken, festivale Burhaniye Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi.
KAYMAKAMLIKTAN İPTAL GEREKÇESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Burhaniye Kaymakamlığı'nca konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Milyon Yapım Organizasyon Firması tarafından 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan Sahil Sitesi'ne yakın bölgede düzenlenmesi planlanan kamplı Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin başvurusu, daha önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar ile vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalardan dolayı Burhaniye Kaymakamlığı tarafından uygun görülmeyerek 05 Ağustos'ta gerek telefonla gerekse yüz yüze defalarca izin verilmeyeceği iletildiği halde süreci ısrarla devam ettiren ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmiştir" denildi.
MAHKEMEYE TAŞINDI
Organizasyon firmasının avukatları, konuyu 12 Ağustos'ta Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Organizasyon firması tarafından sosyal medya hesaplarından süreçle ilgili dün akşam yapılan açıklamada, "Burhaniye Kaymakamlığı'nın kararına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı alınması için başvuruda bulunduk. Balıkesir 2'nci İdare Mahkemesi 15 Ağustos Pazartesi sabahı Kaymakamlık makamından savunma istemiş ve 2 gün içerisinde ara kararı açıklayacağını tebliğ etmişti. Mahkeme, bugün mesai saatlerinin sonuna doğru aldığı kararda, Kaymakamlık makamının savunma ve delillerini sunmak için ek süre talep etmesi üzerine oy birliğiyle cevap süresinin 5 gün daha uzatıldığını belirtti. Bu sebeple Zeytinli Rock Festivali'nin 17-21 Ağustos tarihleri arasında yapılması ihtimali kalmamıştır. Zeytinli Rock Festivali, bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Festivalin detayları İdare Mahkemesi'nin vereceği karardan sonra açıklanacaktır. Her zaman olduğu gibi hukukun üstünlüğüne inanıyor ve mahkeme kararını bekliyoruz. Bu belirsizliğin sonlanmasını beklemek istemeyen festival katılımcıları, biletlerini satın aldıkları kanallardan iade edebilirler. Sürecin tamamlanmasını bekleyenlere de çok yakında güzel haberler vermeyi umut ediyoruz" ifadesi kullanıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-08-18 11:44:26

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