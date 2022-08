Zeytinli Rock Festivali mahkemeye taşındı (2)

BURHANİYE BELEDİYESİ'NDEN ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ AÇIKLAMASI

Burhaniye Belediyesi, Kaymakamlık tarafından bu yıl yapılmasına izin verilmeyen Zeytinli Rock Festivali'yle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Laik demokratik Atatürk Türkiye'sinde müziğin ve eğlencenin yasaklanması kabul edilemez" denildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Günlerdir ülke gündemini meşgul eden ve tartışılan Burhaniye Zeytinli Rock Festivali yapılacak mı yapılmayacak mı, tartışmaları ile ilgili olarak açıklama yapma gereği duymaktayız. Belediyemizin kiracısı olan Milyon Yapım Org. Tic. Ltd. Şti.'nin kiracısı olduğu yerde geleneksel hale gelen Zeytinli Rock Festivali'nin gerçekleşmesine Kaymakamlıkça izin verilmemiştir. Belediye meclisimizce alınan karar gereği Zeytinli Rock Festivalini, 4 gün olan 32'nci Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalimizin tarihlerini değiştirerek 18-30 Ağustos 2022 tarihlerinde yapmak üzere 13 güne çıkarılması kararı alınmıştı. Ancak Zeytinli Rock Festivali'ni düzenleyen Milyon Yapım Org. Tic. Ltd. Şti. yetkilileri Zeytinli Rock Festivali'nin 32'nci Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri içerisinde yapılmasını uygun görmediklerini, yürütmeyi durdurma kararı için mahkeme kararını beklemek istediklerini tarafımıza beyan etmişlerdir. Firmanın bu beyanından dolayı Zeytinli Rock Festivali programı, 32'nci Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali programından çıkarılmak durumunda kalınmıştır. 32'nci Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivalimizi 25-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında 6 gün yapacağımızı tüm halkımıza ve kamuoyuna duyururuz."

'HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNULDU'

Gerekli izin ve resmi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin kendilerinin sorumluluğunda olmamasına karşın Zeytinli Rock Festivali'nin yapılabilmesi için her türlü girişimde bulunulduğunun da vurgulandığı açıklamada, ayrıca, "Belirtmek isteriz ki Burhaniye Belediyesi olarak gençlerimizin özgürce festival coşkusunu yaşaması bizlerin önceliğidir. Laik Demokratik Atatürk Türkiye'sinde müziğin ve eğlencenin yasaklanması kabul edilemez. Gerici zihniyetlerin baskı ve tehditleri gençlerimizin idealleri ve coşkularını engelleyemeyecektir. İdare Mahkemesi'nin vereceği karar sonrası her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gençlerimizin ve müzikseverlerimizin bilmesini isteriz" denildi.Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

