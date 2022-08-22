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Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net

DHA

Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net


Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, teröre karşı net bir duruşları olduklarını belirterek, "PKK, İŞİD, DHKP/C, FETÖ fark etmez. 'Oyu varmış, gizli görüşelim' yok kardeşim. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edremit ilçesine çeşitli temaslarda bulundu. Önce esnafı ziyaret eden İnce, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Programı kapsamında, bir kafede basın açıklaması yaptı. Memleket Partisi olarak görüşlerinin net olduğunu belirterek, muhalefet partilerini eleştiren Muharrem İnce, "Biz onlardan farklıyız bizim görüşümüz net. Bizim partiden Mustafa Kemal diyemezsin, Mustafa Kemal adı, Atatürk soyadı. Atatürk´e saygı göstereceksin. Kapı orada, git istediğin partiye. Bizim partimizde terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK, İŞİD, DHKP/C, FETÖ fark etmez. Teröre karşı net bir duruşumuz var, terörün her türlüsüne. Öyle yağma yok. `Oyu varmış, gizli görüşelim´ yok kardeşim. PKK'yı kınamıyorsan, FETÖ'yü kınamıyorsan, İŞİD'i kınamıyorsan istemiyoruz, git. Terör sempatizanı başka parti var, onlara gidebilirsin" dedi.
LİBYA´YA KONUSUNDA HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUZ
Anayasa´nın ilk dört maddesini tartışmadıklarını söyleyen Muharrem İnce, Libya konusunda hükümeti desteklediklerini söyledi. Mavi Vatanın savunulması için Libya´da olunması gerektiğini belirten İnce, Suriye konusunda hükümeti desteklemediklerini belirterek, "Libya politikası doğrudur, Suriye politikası yanlıştır" dedi.
İNCE´DEN BASINA ELEŞTİRİ
Medyayı da eleştiren Muharrem İnce, CHP´ye yakın kanalların yaptığı konuşmalara sansür uyguladığını ileri sürerek, iktidara gelmeleri durumunda basını daha demokratik ve daha özgür hale getireceklerini söyledi. Esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaş ile polemiğinin çekilmesini gören İnce, gazetecinin kamerasını eliyle aşağı indirdi. İnce, bu durumun sorulması üzerine ise "O kadar da özgür olmamalı" cevabını verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-08-22 21:38:05

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