Balıkesirspor'da kombineler satışta

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BALIKESİR, (DHA)YILLAR sonra küme düşüp yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak Balıkesirspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu. İç saha maçlarında geçerli sezonluk kombine kartların yarın saat 11.00'de kapalı tribün bin TL, maraton tribün ise 400 TL'den satışa çıkacağı açıklandı. Sezon öncesi Afyonkarahisar kampını tamamlayan Balıkesirspor, 2 günlük iznin ardından teknik direktör Muhammet Yılmaz yönetiminde antrenmanlarına tesislerinde yeniden başladı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-08-23 12:15:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.