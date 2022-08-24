Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı

DHA

Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yüzde 30,5´e kadar düştü. Düşüşle birlikte taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu ortaya çıktı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün, "Bugün itibarıyla 45 milyon metreküpte suyumuz var. Bu yaklaşık olarak 333 gün. Balıkesir'e yetecek kapasitede bir su miktarı" dedi.
Su taşkınlarını önlemek, içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 1991'de yapımı tamamlanıp, hizmete açılan İkizcetepeler Barajı'nda su seviyesi, yüzde 30,5'e düştü. Düşüşle birlikte taşınan Selimiye köyünün kalıntıları ile 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da ortaya çıktı. Bölgeye gezmek için geldiğini, barajdaki su seviyesinin geçmiş yıllara göre daha fazla düştüğünü belirten Mustafa Ergüven, "Su seviyesi düşünce, İzmirBalıkesir kara yolu da ortaya çıktı. Normalde yol, baraj suyuyla kaplı oluyor, görünmüyordu. Su seviyesinin düşmesiyle ortaya farklı bir görüntü çıktı" dedi.
'BU SENE SU SEVİYESİ, BİRAZ DAHA FAZLA AZALDI'
Barajın bulunduğu bölgede daha önce Selimiye köyü olduğunu anlatan Aydın Deniz, "Baraj yapılmasına karar verilince, 1991 yılında köy taşındı. Yöre halkı, genellikle tarımla uğraşıyor. Baraj gölünde balıkçılık yapıyorum. Barajdan içme ve sulama suyu salındığı zaman, her yıl su seviyesinde düşme oluyor. Bu yıl biraz daha fazla oldu. Bunda kuraklığında etkisi var. Artık sezon son ereceğinden tarımsal sulama bitecek ve barajdan sadece içme suyu alınacak. Bu her yıl tekrarlanıyor, sonra su seviyesi yukarıya kadar çıkıyor. Bu sene su seviyesi, biraz daha fazla azaldı" diye konuştu. 
'333 GÜN YETECEK SUYUMUZ VAR'
BASKİ Genel Müdür Yardımcısı, Jeoloji Mühendisi Erdoğan Güzgün ise "Balıkesir şehir merkezi, içme suyunu İkizcetepeler Barajı'ndan temin ediyor. Arıtma tesisinden geçirerek, şehre suyu veren bir yapımız var. İkizcetepeler Barajı yaklaşık 157 milyon metreküp kapasiteye sahip. Bugün itibarıyla 45 milyon metreküpte suyumuz var. Bu yaklaşık olarak 333 gün. Balıkesir'e yetecek kapasitede bir su miktarı. Balıkesir'i bekleyen ciddi bir su problemi yok. Geçen yıl yağış miktarı, biraz daha fazlaydı. Geçen yıl bu aya göre bir 10 puan gerideyiz. Geçen aynı dönemde yüzde 41 olan doluluk oranı, bu yıl 30,5 civarında" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-08-24 11:50:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir´deki kazada anne ve baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir´deki kazada anne ve baba öldü, 2 çocuğu ...
Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın ...
Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, ...
Balıkesir'deki çifte orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'deki çifte orman yangını söndürüldü
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin öğrenci sayısı 21 bine yaklaşacak
YEREL HABERLER Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin öğrenci sayısı ...
Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları ...
Balıkesirspor'da kombineler satışta
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da kombineler satışta
Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2)
Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Balıkesir'de konuştu:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ...
Kuruttuğu yaprakları sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kuruttuğu yaprakları sanat eserine dönüştürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.