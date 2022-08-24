Balıkesir'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi  

DHA

Balıkesir'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi  


Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR ve Edremit körfezinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı.
Meteoroloji tarafından bugün için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan Balıkesir ve çevre ilçelerinde saat 15.00 sıralarında sağanak yağış başladı. Dolu ile karışık yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmuru cadde üzerinde yakalanan vatandaşlar ise korunmak için saçak altlarına sığındı.
Edremit körfezinde de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle vatandaşlar araçlarının üzerini halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlemler aldı. Yoğun yağan yağmur sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ve İtfaiye ekipleri yaşancak olumsuz durumlara karşı hazır olduklarını, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-08-24 19:21:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Beyçimento Bandırmaspor, taraftarı önünde galip gelmek istiyor
YEREL HABERLER Beyçimento Bandırmaspor, taraftarı önünde galip ...
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Manyas ve kırsal mahalleleri ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Manyas ...
Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy kalıntıları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ve köy ...
Balıkesir´deki kazada anne ve baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir´deki kazada anne ve baba öldü, 2 çocuğu ...
Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın ...
Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, ...
Balıkesir'deki çifte orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'deki çifte orman yangını söndürüldü
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin öğrenci sayısı 21 bine yaklaşacak
YEREL HABERLER Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin öğrenci sayısı ...
Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınları ...
Balıkesirspor'da kombineler satışta
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da kombineler satışta
Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net (2)
Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Teröre karşı tavrımız net
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Balıkesir'de konuştu:
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ...
Kuruttuğu yaprakları sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kuruttuğu yaprakları sanat eserine dönüştürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.