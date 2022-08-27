Balıkesirspor ilk maçta gurbette

BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, yarın ilk hafta karşılaşmasında İskenderunspor'la deplasmanda rakip olacak. Yeni Hatay Stadı'nda Alim Kandemir yönetiminde oynanacak 90 dakika saat 20.00'de start alacak.
Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'den transfer yasağıyla düşen Balıkesirspor, yeni sezon öncesi iç transferde önemli oyuncularını takımda tutarak teknik direktörlük görevine Muhammet Yılmaz'ı getirmişti. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-08-27 12:28:49
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