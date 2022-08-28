Burhaniye'de 32'nci Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali başladı



Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 32'nci Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, açılış programıyla başladı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kültür, alınacak ve satılacak bir madde veya meta değildir. Kültür, insanlarda yaşamanın özüdür" dedi.

Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı, Ören Meydanı'nda yapıldı. Programa CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Balıkesir Milletvekili Enser Aytekin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile çok sayıda partili ile sinema oyuncusu İlyas Salman ve Burhaniyeliler katıldı.

Burada konuşan CHP'li Altay, "Hep birlikte bir kaderi paylaşıyoruz. Farklı hayat tarzı ve düşünceye sahip gençler arasında uzun zamandır var olan ve bay Kemal'in de özel bir gayret gösterdiği farklı kültürlerin birleşmesi, kaynaşması birilerini rahatsız etti. Birileri bundan rahatsız. O istiyor ki toplum kutuplaşsın, muhafazakarla liberal karşı karşıya gelsin. Artık imam hatipli ile fen liseli bir ve aynıdır. Türk ve Kürt, bir ve aynıdır. Bundan birileri rahatsız. Bunu doğal karşılıyorum. Kutuplaşmalardan beslenenler, bundan rahatsız olur. Türkiye uzun yıllardır bu topraklarda hür ve bağımsızsa Türk, Kürt bir olduğu içindir. Başı açık ve kapalı kardeş olduğu içindir ve bu kardeşliğin bozulmasına, bizim rızamız ve müsaademiz olmayacaktır. Bunu herkesin bilmesi lazım" dedi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden CHP'li Böke ise "Cesareti ve umudu ancak sahillerini halkına açan, meydanlarını konuşturan ve toplumu barıştıranlar kurabilirler dolayısıyla bugün bu karanlık üzerimize çökmüşken, aydınlığı bu meydanlardan var etmiş olan değerli belediye başkanımız Ali Kemal Deveciler'e, emek arkadaşlarına gönülden hepiniz adına teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Deveciler de 32 yıl önce başlatılan festivali devam ettirdiklerini söyleterek "Kültür, alınacak ve satılacak bir madde veya meta değildir. Kültür, insanlarda yaşamanın özüdür. Bizler bin yıldır bu toprakları vatan yapmış, yaşadığımız çağa ayak uydurmuş, kültür ve sanatı ayrılmaz bir parçası görmüş insanlar olarak özümüzden hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız da" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, kurulan stantlar ziyaret edildi. 4 gün sürecek festivalde; konserler, tiyatro gösterileri ve söyleşiler yer alacak. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2022-08-28 14:30:02



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