Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1

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Tufan DALGIÇ / BANDIRMA BALIKESİR,(DHA)-STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Turgut Doman, Erkam Akbulut, Emrah Akbulut

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin, Dimitris Manos (Dk. 63 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk. 78 Emir Şenocak), Koutraumpis, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Okan Alkan), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 85 Dembele)

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan Emre Ortakaya, Yasin Öztekin, Palmer (Dk.58 Emre Çolak), Hüsamettin Yener, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (Dk. 70 İsmail Köybaşı), Mamah(Dk. 70 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 90 Ege Özkayımoğlu) Uğur Kaan Yıldız (Dk.90 Mihojevic)

GOLLER: Dk. 66 Sedat Şahintürk, Dk. 89 Atabey Çiçek (Bandırmaspor) Dk. 68 Yasin (Göztepe)

SARI KARTLAR: Mamah, Arslanagic (Göztepe)Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66'ncı dakikada Sedat Şahintürk ve 89'uncu dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Göztepe'nin karşılaşmadaki tek golü ise 68'inci dakikada Yasin Öztekin'den geldi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-08-28 20:40:55



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