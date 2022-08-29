Balıkesir'de düğün dönüşü kaza: 3'ü ağır 17 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de düğün dönüşü kaza: 3'ü ağır 17 yaralı

DHA

Balıkesir'de düğün dönüşü kaza: 3'ü ağır 17 yaralı


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, düğünden dönenlerin içinde olduğu minibüs devrilirken, şoför Ahmet Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Kütahya yolunun Kepsut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Ahmet Güney'in kullandığı 10 AGY 092 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Güney dahil 17 kişi, ambulanslarla Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüstekilerin, Tekirdağ'da dün katıldıkları düğünün ardından dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Kepsut Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-08-29 10:45:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı
Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Bandırmaspor-Göztepe maçının ardından
Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1
YEREL HABERLER Beyçimento Bandırmaspor - Göztepe: 2-1
Geminin kazanında, tamir sırasında patlama: 2 yaralı
YEREL HABERLER Geminin kazanında, tamir sırasında patlama: 2 yaralı
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan patlamada iki işçi yaralandı
YEREL HABERLER Bandırma'da limandaki Malta bayraklı gemide oluşan ...
Burhaniye'de 32'nci Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali başladı
YEREL HABERLER Burhaniye'de 32'nci Ören Turizm Kültür ve Sanat ...
Balıkesir'de hayatını kaybeden kişinin organları 3 hastaya umut olacak
YEREL HABERLER Balıkesir'de hayatını kaybeden kişinin organları 3 ...
CHP'li Altay ile Böke, Burhaniye Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nde söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER CHP'li Altay ile Böke, Burhaniye Turizm, Kültür ve ...
Balıkesir'de elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balıkesir'de elektrik akımına kapılan teknisyen ...
Erdek Limanı'nda su altı temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Erdek Limanı'nda su altı temizliği yapıldı
Balıkesirspor ilk maçta gurbette
YEREL HABERLER Balıkesirspor ilk maçta gurbette
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a ziyaret
YEREL HABERLER Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.