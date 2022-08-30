Denizde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Marmara ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı, denizde Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyet Müdürlüğü botu ve özel teknelerle oluşturulan konvoyla kutlandı.
Marmara ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'nda başladı. Törene Kaymakam Murat Çiçek, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, vatandaşların da Türk bayrakları astıkları tekneleriyle katıldığı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarını kapsayan deniz turuyla devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gece yapılacak fener alayı yürüyüşü ile devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Marmara Mehmet BAKİ
2022-08-30 15:20:40
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