Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden hububat üretimine 2 milyon liralık destek



BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi 'Kaliteli Tohumluk Üretimi' projesi kapsamında, hububat üreticilerinin kendi tohumlarını, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını sağlayacak 2 milyon lira değerindeki 15 tohum temizleme (selektör) makinesini üreticiyle buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin en önemli girdi maliyetlerinden bir tanesi olan tohumu, çiftçilerin kendi ürettikleri kaliteli ürünlerden elde etmesini sağlamak amacıyla 'Kaliteli Tohumluk Üretimi' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Kepsut'ta, tohum temizleme (selektör) makinesi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon değerindeki 15 makineyi üreticilere teslim etti.

Dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Kepsut Belediye Başkanı Mustafa Cankul, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile üreticiler katıldı.KIRSAL MAHALLELERE DAĞITILDIBalıkesir'de üretimi yapılan tarım ürünleri içerisinde ekiliş alanı bakımından birinci sırada yer alan ve hububatların tohumunun temizlenmesi amacıyla kullanılan makineler, hububat ekimi yapılan; Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Sındırgı ve Manyas ilçelerinden kırsal mahallelere dağıtıldı. Tohum içindeki yabancı maddeleri temizlemek, sınıflandırmak ve ilaçlamak amacıyla kullanılan selektör makinesi sayesinde sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu kullanarak sürme, rastık ve septorya (yaprak leke hastalığı) gibi hastalıkların sebep olduğu kayıplar ortadan kalkacak, yabancı otların tohumdan ayrılmasıyla zirai mücadele girdilerinde tasarruf edilecek.'ÇİFTÇİMİZ DAHA ÇOK KAZANSIN, ŞEHRİMİZDE BOLLUK VE BEREKET ARTSIN'Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere verdikleri teşvik ve desteklerin, kırsal kalkınmaya yönelik yapılan yatırımların başarılı sonuçlar vermeye başladığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Balıkesir olarak, kendimizi iyi tanıdığımız zaman, artılarımızı ve eksilerimizi bildiğimiz zaman, uyum içerisinde çalıştığımız zaman Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olma yolunda ilerleriz. Balıkesir, Türkiye'yi doyuran il. Gayemiz çiftçimiz daha çok kazansın, şehrimizde bolluk ve bereket artsın" dedi.'BALIKESİR'DE BİRLİKTELİK VE UYUM SAĞLANMIŞ'AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de "Yücel Başkan bize Genel Merkez olarak iki şeyi gösterdi. Gördük ki, Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanları birbirleriyle uyumlu çalışıyorlar. Daha önce belediye başkanlığı yapmış biri olarak söyleyebilirim ki Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri birbiriyle et ve kemik gibi olursa başarı birlikte büyür gider. Balıkesir'de buna şahit oluyoruz. Bunun için kıymetli başkanımız Yücel Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Bir diğeri ise; tarımla ilgili yapmış oldukları. Yücel Başkanın tarım özelinden konuştuğumuz konularla birlikte birçok alanda güzel ve başarılı işlerine bizzat şahidim. Balıkesir'de sebzeden meyveye, arının balından kuzunun sütüne, ineğin etinden diğer tüm ürünlerine kadar hepsi birbirinden değerli, bereketli ve lezzetli. Geriye tek bir şey kalıyor bunu teknolojik olarak en iyi şekilde nasıl üreteceğiniz. Bunu gören Yücel Başkan ve ekibi tohumu ilk başta ayrıştırarak daha kaliteli ürünle rekabetinizi artırmak dünya ölçeğinde öne çıkmaktır. Balıkesir'de bugün bunun içinde önemli bir adım atılıyor" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Balıkesir / Merkez DHA

2022-08-31 16:34:27



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