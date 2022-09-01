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Kırmızı renge bürünen dere, temizlik sonrası eski haline döndü

DHA

Kırmızı renge bürünen dere, temizlik sonrası eski haline döndü


Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/SUSURLUK(Balıkesir),(DHA)-BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde kırmızı renge dönen Karapürçek Deresi, temizlik çalışmaları sonrası eski haline kavuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kırsal Karapürçek Mahallesi'ndeki dere yatağında oluşan kırmızı görüntü nedeniyle harekete geçti. Dün bölgede inceleme yapan ekipler, mahalle kanalizasyonunun dereye deşarj noktasından numune aldı. İncelemede, bir evin deposunda bulunan ve kullanım süresi geçmiş zirai tarım ilaçlarının kanalizasyon sistemine boşaltılması sonucu kırmızı görüntünün oluştuğu belirlendi.
KİRLİLİĞE 548 BİN 48 TL CEZASI
Daha sonra bakanlık ve belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. Vidanjörlerle çekilen kirli su, bölgedeki su arıtma tesisine götürüldü. Kanalizasyon deşarj noktasına yakın noktalarda balık ölümleri de tespit eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dere kirliliğine neden olan İ.D.'ye 548 bin 48 TL idari para cezası kesti, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kırmızıya bürünen Karapürçek Deresi'nde temizlik çalışmaları, bugün sona erdi. Suyun rengi eski haline döndü. Derenin Susurluk Çayı'na karıştığı noktada ise herhangi bir kirlilik olmadığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Susurluk Muammer İRTEM-Mehmet İNAN
2022-09-01 15:23:45

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