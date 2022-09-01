Otomobilde gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde polisin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada gizli bölmede zulalanmış 500 gram metamfetamin narkotik köpeği tarafından bulundu.

Edremit Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen otomobil, güzergah üzerinde önlem alan polis tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki verdiği el freninin alt bölümüne gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-09-01 20:37:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.