Otomobilde gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde polisin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada gizli bölmede zulalanmış 500 gram metamfetamin narkotik köpeği tarafından bulundu.
Edremit Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen otomobil, güzergah üzerinde önlem alan polis tarafından durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki verdiği el freninin alt bölümüne gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-09-01 20:37:53
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