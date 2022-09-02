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Balıkesir'in gastronomi değerleri, uluslararası gıda fuarında dünyaya tanıtılacak

DHA

Balıkesir'in gastronomi değerleri, uluslararası gıda fuarında dünyaya tanıtılacak


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte 30'uncu Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul'da yerini aldı. 1-4 Eylül günlerinde açık olacak fuarda; Balıkesir, gastronomi değerleri ve coğrafi işaretli ürünlerini dünyaya tanıtıyor.Balıkesir gıda sektörünün  30'uncu Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul'a yerini aldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar, 70 farklı ülkeden 800'den fazla katılımcı ve 2 binin üzerinde markanın katılımıyla kapılarını açtı. Fuarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin coğrafi işaretli ürünlerinden yemek kültürüne ve gastronomi turizmine kadar pek çok yönünü, 1-4 Eylül günleri arasında tanıtacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreteri Abdullah Güç de 20 ilçesi ve firmalarıyla etinden sütüne, peynirinden balına, zeytininden zeytinyağına kadar Balıkesir'in ürünlerinin birlik ve beraberlik içinde tanıtıldığı fuarda yerini aldı.'HER AŞAMADA ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'Fuar kapsamında düzenlenen 'Üretim ve Tedarik Zincirinde Güvenilir Olmak' konulu panelde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in tarımıyla, turizmiyle ve gastronomisiyle çok güçlü bir şehir olduğunu söyledi. Şehrin tarihte aldığı yoğun göçlerin mutfağına yansıdığını söyleyen Yılmaz, "Bu şehrin gastronomide çok özel bir yeri var. 'Türkiye'yi Doyuran Şehir', 'İki Deniz Bir Şehir', '50 Peynirli Şehir', tüm bunlar bizim sürekli kullandığımız, bizi en iyi şekilde anlattığını düşündüğümüz sloganlarımız. Bu nedenle kırsal kalkınmayı önceliyor, tüm imkânlarımızla kırsalımızı destekliyor, tarımsal üretime ve hayvancılık faaliyetlerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Şunu net bir şekilde dile getirebilirim; toprağa atılan tohumdan, üretilen ürünlerin pazarlanmasına kadar her aşamada üreticilerimizin yanındayız, destekçisiyiz" dedi.
 
ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİNİN DOĞRUDAN BULUŞTUĞU İLBalıkesirli üreticilerin organik yöntemlerle, her şeyi olması gerektiği gibi ürettiğini söyleyen Yılmaz, "İnsanlar bu zamana kadar, bizim var olan değerlerimizi doğal bir şekilde keşfetmişler ve talep ettikleri ürünleri tedarikçilerinden direkt olarak alabiliyorlar. Bu şehir, insanının tamamen doğal yöntemlerle sürekli ürettiği, üretici ile tüketicinin doğrudan buluştuğu bir il. Balıkesir olarak insanların güvenerek tüketebilecekleri ürünleri üretiyoruz. Bu noktada kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Var olan kaliteli ürünlerimizin katma değerini artırma ve bu ürünleri 'Balıkesir kahvaltısı' gibi tek bir çatı altında bir araya getirip, dünyaya tanıtma gayreti içerisindeyiz. Balıkesir mutfağı çok güçlü, her şeyi kendi üreten, göç kaynaklı gelen tüm zenginliklerini de koruyabilen bir şehir. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2022-09-02 10:32:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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