Balıkesirspor evinde telafi arıyor

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta deplasmanda İskenderunspor'a 90+10'uncu dakikada 1-0 mağlup olan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın sezonun ilk iç saha sınavında Diyarbekirspor'u konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Diyarbekirspor grupta ilk hafta Uşakspor'u evinde tek golle yenmeyi başardı. Transfer yasağı nedeniyle geçen sezonki kadrosundaki yerli oyuncularla yoluna devam eden Bal-Kes'te teknik direktör Muhammet Yılmaz, evlerinde kazanmak istediklerini dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-09-03 11:39:50



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