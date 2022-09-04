Ayvalıkgücü çok mutlu

AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki kez geriye düştüğü ilk hafta maçında evinde Bulvarspor'u son 5 dakikada Hami ve Kemal'in (P) ayağından bulduğu penaltı gollerle 3-2 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor.
Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de elde ettiği şampiyonluk kupasına dünkü maçtan önce düzenlenen törenle kavuşan kırmızı-beyazlılar, 6 yıl sonra dönüş yaptığı profesyonel lige zaferle başladı. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Ayvalıkgücü, gelecek hafta Giresun deplasmanında Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir
2022-09-04 12:05:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.