Ayvalıkgücü çok mutlu

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AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki kez geriye düştüğü ilk hafta maçında evinde Bulvarspor'u son 5 dakikada Hami ve Kemal'in (P) ayağından bulduğu penaltı gollerle 3-2 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de elde ettiği şampiyonluk kupasına dünkü maçtan önce düzenlenen törenle kavuşan kırmızı-beyazlılar, 6 yıl sonra dönüş yaptığı profesyonel lige zaferle başladı. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Ayvalıkgücü, gelecek hafta Giresun deplasmanında Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir

2022-09-04 12:05:36



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