Balıkesirspor - Diyarbekirspor: 4-2

BALIKESİR, (DHA) - TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Diyarbekirspor´u rahat geçti: 4-2.
Kırmızı-beyazlılar 34´üncü dakikada Berat´ın golüyle öne geçti: 1-0. Maçın 44´üncü dakikasında konuk Diyarbekirspor Kutay ile dengeyi sağladı ve ilk devre 1-1 berabere tamamlandı. Balıkesirspor´da 54´üncü dakikada Berat bir kez daha ağları sarstı ve tabelayı 2-1´e getirdi. 59´uncu dakikada bu kez Hüseyin golü attı ve durum 3-1 oldu. Halil, 75´inci dakikada gol sevinci yaşayarak Balıkesirspor´u 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Diyarbekirspor dakika 90´da Berkay´la bir gol daha bulsa da Balıkesirspor evindeki ilk maçı 3 puanla tamamladı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-09-04 22:13:37
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