Balıkesirspor gücünü gösterdi

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona İskenderunspor'a 90+12'nci dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenilerek başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Diyarbekirspor'a patladı. İlk iç saha maçında Diyarbakır temsilcisini Berat, Oğuz Han, Hüseyin ve İbrahim Halil'in golleriyle 4-2 mağlup eden Bal-Kes, kolay lokma olmayacağını kanıtladı. Taraftara ilk iç saha sınavında galibiyet armağan eden Balıkesirspor, transfer yasağı nedeniyle 1'inci Lig'den düştükten sonra kadrosunu takviye edemeyip mevcut yerli oyuncularıyla sözleşme yenilemişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-09-05 11:54:24



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