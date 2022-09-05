Balıkesirspor gücünü gösterdi

BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona İskenderunspor'a 90+12'nci dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenilerek başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Diyarbekirspor'a patladı. İlk iç saha maçında Diyarbakır temsilcisini Berat, Oğuz Han, Hüseyin ve İbrahim Halil'in golleriyle 4-2 mağlup eden Bal-Kes, kolay lokma olmayacağını kanıtladı. Taraftara ilk iç saha sınavında galibiyet armağan eden Balıkesirspor, transfer yasağı nedeniyle 1'inci Lig'den düştükten sonra kadrosunu takviye edemeyip mevcut yerli oyuncularıyla sözleşme yenilemişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-09-05 11:54:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.