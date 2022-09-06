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Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde 'Tülütabak'lardan meydan gösterisi

DHA

Balıkesir'in 100'üncü kurtuluş yıl dönümünde 'Tülütabak'lardan meydan gösterisi


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte, kentin, işgalden kurtulmasının simgelerinden olan 'Tülütabaklar' meydanda davul, zurna eşliğinde gösteri sundu. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikler Kurtderili Meydanı'ndan stadyum caddesinde bulunan Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri araç üzerinden halkı selamladı. Balıkesir Milletvekilleri, kurum ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı kurtuluş programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan şiirler sunumları gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye bandosu ve Mehteran takımı, marşlar seslendirdi.TÜLÜTABAKLAR GÖSTERİ YAPTIDaha sonra ise her yıl ilgiyle izlenen, işgal yıllarında düşman devriyelerinin korkulu rüyası olduğu iddia edilen Tülütabaklar alana çıktı. Kıyafet ve görüntüleriyle korkutucu olan ve Balıkesir'de maskot haline gelen Tülütabaklar, davullar ve zurna eşliğinde gösteri yaptı.Keçi ve koyun postu giyen, yüzlerini ve vücutlarını baca kurumuyla boyanmış, korkutucu halleriyle savaş dönemindeki hallerini canlandıran derici esnafı, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Bazı çocukları korkarken, kimi aileler de Tülütabaklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Balıkesir
2022-09-06 14:36:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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