Balıkesirspor 3 puan peşinde

BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'u 4-2 mağlup ederek ikinci maçta ilk galibiyetini alan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın yakın deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.
Teknik direktör Muhammet Yılmaz, yine kazanıp galibiyetleri seri haline getirmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-09-09 11:05:16
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