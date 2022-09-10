Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2

DHA

Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can Alp
BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 35 Mulumba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 87 Manos), Atabey Çiçek, Koutraumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin) Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 65 Dembele)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar Muharrem Cinan (Dk. 80 Camara), Aykut Demir, Hamza Gür (Dk. 62 Ali Babaei), Abdullah Aydın (Dk.62 Erkam Reşmen), Rashad Muhammed (Dk. 86 Melih İnan), Olawoyin, Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkçı, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Bardhi)
GOLLER: Dk. 49 ve Dk. 68 Atabey Çiçek (Bandırmaspor), Dk. 22 Hamza Gür, Dk. 39 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Mehmet Özcan, Fatih Kurucuk, Caner Cavlun (Bandırmaspor)
Spor Toto 1´inci Lig´in 5´inci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
22´nci dakikada Muharrem Cinan yarı sahasından aldığı topu Bandırmaspor ceza alanına taşıdı. Muharrem, topu ceza alanının sağında bulunan Rashad´a aktardı. Kaleci Gkelios kaleyi hatalı terk edince Rashad, boş kale önünde bulunan Hamza´ya pasını çıkarttı. Hamza uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.
39´uncu dakikada Ankara Keçiörengücü´nde Olawoyin´in sol kanattan getirdiği topla ceza alanı içinde buluşan Bekir Karadeniz, topu uygun pozisyonda ağlara gönderdi: 0-2.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Ankara Keçiörengücü soyunma odasına 2-0 galip girdi.
49´uncu dakikada ceza alanının hemen dışında topla buluşan Levent Ayçiçek kaleyi yokladı. Levent´in vuruşu kaleciden dönünce pozisyonu takip eden Atabey, uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi ve aradaki farkı 1´e düşürdü: 1-2.
56´ncı dakikada Bandırmaspor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Mulumba topu ceza alanı içine gönderdi. Seken topu bir anda arka direkte önünde bulan Fatih topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından hakem VAR´a gitti. Gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
68´inci dakikada Levent Ayçiçek´in soldan kullandığı korner vuruşunda topu takip eden Atabey, ön direkte kafa vuruşuyla Bandırmaspor´a beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2022-09-10 19:03:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
İda Madra Jeoparkı ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER İda Madra Jeoparkı ile Jeoloji Mühendisleri Odası ...
TED´in 41´inci meşalesi Bandırma´da yandı
YEREL HABERLER TED´in 41´inci meşalesi Bandırma´da yandı
Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay ...
TED Bandırma Koleji törenle açıldı
YEREL HABERLER TED Bandırma Koleji törenle açıldı
Bandırma'da denizdeki fırtınanın ardından balık bollaşınca fiyatlar düştü
YEREL HABERLER Bandırma'da denizdeki fırtınanın ardından balık ...
Edremit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Edremit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
Uygur kardeşler Balıkesir'de "Süt Kardeşler" oyununu sahneledi
YEREL HABERLER Uygur kardeşler Balıkesir'de "Süt Kardeşler" oyununu ...
Balıkesir'de ekim alanı artan badalan fasulyesi 4 mahallenin geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de ekim alanı artan badalan fasulyesi 4 ...
Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon uzadı
YEREL HABERLER Kuzey Ege turizminin gözdesi Cunda Adası'nda sezon ...
Balıkesirspor 3 puan peşinde
YEREL HABERLER Balıkesirspor 3 puan peşinde
Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı
Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret
YEREL HABERLER Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.