Beyçimento Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü: 2-2

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can Alp

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 35 Mulumba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 87 Manos), Atabey Çiçek, Koutraumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin) Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 65 Dembele)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar Muharrem Cinan (Dk. 80 Camara), Aykut Demir, Hamza Gür (Dk. 62 Ali Babaei), Abdullah Aydın (Dk.62 Erkam Reşmen), Rashad Muhammed (Dk. 86 Melih İnan), Olawoyin, Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkçı, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Bardhi)

GOLLER: Dk. 49 ve Dk. 68 Atabey Çiçek (Bandırmaspor), Dk. 22 Hamza Gür, Dk. 39 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Mehmet Özcan, Fatih Kurucuk, Caner Cavlun (Bandırmaspor)

Spor Toto 1´inci Lig´in 5´inci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

22´nci dakikada Muharrem Cinan yarı sahasından aldığı topu Bandırmaspor ceza alanına taşıdı. Muharrem, topu ceza alanının sağında bulunan Rashad´a aktardı. Kaleci Gkelios kaleyi hatalı terk edince Rashad, boş kale önünde bulunan Hamza´ya pasını çıkarttı. Hamza uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1.

39´uncu dakikada Ankara Keçiörengücü´nde Olawoyin´in sol kanattan getirdiği topla ceza alanı içinde buluşan Bekir Karadeniz, topu uygun pozisyonda ağlara gönderdi: 0-2.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Ankara Keçiörengücü soyunma odasına 2-0 galip girdi.

49´uncu dakikada ceza alanının hemen dışında topla buluşan Levent Ayçiçek kaleyi yokladı. Levent´in vuruşu kaleciden dönünce pozisyonu takip eden Atabey, uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi ve aradaki farkı 1´e düşürdü: 1-2.

56´ncı dakikada Bandırmaspor serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Mulumba topu ceza alanı içine gönderdi. Seken topu bir anda arka direkte önünde bulan Fatih topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından hakem VAR´a gitti. Gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

68´inci dakikada Levent Ayçiçek´in soldan kullandığı korner vuruşunda topu takip eden Atabey, ön direkte kafa vuruşuyla Bandırmaspor´a beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-09-10 19:03:38



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