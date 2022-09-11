FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı 



BALIKESİR, (DHA)FETHULLAHÇI Terör Örgütü üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen firari yarbay F.H., Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı.

Balikesir Valiliği, FETÖ firarisi olduğu belirtilen yarbay F.H.'nin yakalandığını duyurdu. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İhraç Kara Yarbay F.H. gizlendiği Edremit-Altınoluk´ta bulunan ikametinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Firari şahıs gerekli işlemlerinin akabinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)-

2022-09-11 23:50:21



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