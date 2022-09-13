Balıkesirspor galibiyet arıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 4 puan yazdıran Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın 4. hafta maçında Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Mehmet Ali Özer'in yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Ankara temsilcisinin grupta 2 puanı bulunuyor. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, kendi evlerinde taraftarlarının desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-09-13 11:26:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.