Baynet İnşaat Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-3

BALIKESİR, (DHA)- TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor´la 1-1 berabere kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Etimesgut Belediyespor´a farklı mağlup oldu: 0-3. Ev sahibi Balıkesirspor´da 15´inci dakikada Sedat Dursun kırmızı kart gördü. Konuk Etimesgut Belediyespor 34´üncü dakikada Eren´le gol perdesini açtı ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Etimesgut Belediyespor´da 72´nci dakikada Turan attığı golle farkı ikiye çıkaran isim oldu: 0-2. Turan, bu kez 86´ncı dakikada fileleri sarsarak tabelayı 3-0´a getirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Balıkesirspor evinde puan alamadı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-09-14 21:01:14
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