Eksik Balıkesirspor direnemedi

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilen Baynet İnşaat Balıkesirspor, rakibini 10 kişiyle durduramadı. Atatürk Stadı'ndaki maçta Sedat'ın henüz 15'inci dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle eksik kalan Balıkesirspor, farklı mağlubiyete engel olamadı. Balıkesirspor, grupta 4 maçta 4 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-09-15 12:05:22



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