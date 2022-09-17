Balıkesirspor deplasmanda

BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde henüz 15'inci dakikada 10 kişi kaldığı iç saha maçında Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilmekten kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın GMG Kastamonuspor deplasmanında telafi arayacak. Kastamonu Gazi Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da oynanacak. Balıkesirspor'da kırmızı kart cezalısı Sedat görev alamayacak. Grupta Balıkesirspor'un 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 4 puanı bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Kastamonuspor ise 2 puan alabildi. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, evlerine 3 puanla dönmek istediklerini vurguladı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2022-09-17 10:25:15
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