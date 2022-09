Simav Çayı'ndaki kirlilik ve kokuya tepki

Fatih Emrah ERDOĞAN/KEPSUT(Balıkesir)(DHA)BALIKESİR'in Kepsut ilçesinden geçen ve Marmara Denizi'ne dökülen Simav Çayı'ndaki kirlilik ve koku bölge halkını rahatsız ediyor. Tarım arazilerini sulamak zorunda olduklarını belirten mahalleli, toplu balık ölümleri yaşandığını ve çayda canlı kalmadığını öne sürerek, tepki gösterdi. Valilik ise kirliliğe neden olanlara yönelik, 14 kez idari yaptırım cezası uyguladı.

Kütahya'nın Simav ilçesi yakınında bulunan Şaphane Dağı'ndan başlayıp, Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde geçen Simav Çayı, Bursa'dan gelen Nilüfer Çayı'nın da katılmasının ardından Marmara Denizi'ne dökülüyor. Simav Çayı'nın geçtiği Balıkesir'in Kepsut ilçesi bölgesinde yaşayanlar, koku ve kirlilik nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladıklarını söyledi. Bazı işletmeler tarafından suya atık boşaldığı iddia edilirken, çayın kenarında bulunan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan halk, pencerelerini açamayacak duruma geldiklerini dile getirdi. Kirlilik nedeniyle mahallelinin öksürük ve nefes darlığı gibi sorunlar yaşamaya başladığını söyleyen Bektaşlar Muhtarı Ayşenur Acar, "Çay kirli akıyor. Köylümüz de bu durumda dolayı şikayetçi. Ben de bunları çoğu kez dile getiriyorum ama herhangi bir netice alamadım. Öncelikle koku çok fazla. Camlarımızı, kapılarımızı kokudan açamıyoruz. Asıl sorunlardan biri de tarlalarımız buradan sulanıyor. Bütün bu yiyecekler, içecekler buradan sulanarak oluyor. Bunlar yiyeceklerimize de geçiyor. Daha önceki yıllarda toplu balık ölümleri de yaşandı ancak artık balık da kalmadı. Derede canlı yaşamıyor. Köyde yaşayanlarda öksürük başladı, nefes darlığı oluyor. Aynı rahatsızlığı bir süredir ben de yaşıyorum. Koku kaynaklı mı? Bilmiyorum ama bu sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

'TARLALAR BU ÇAYDAN SULANIYOR'

Kepsut Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Mehmet Ertan ise 5 yıldan bu yana kirliliğin artarak devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kepsut yaklaşık 5 yıl önceye kadar daha güzeldi. Yaklaşık 5 seneden beri Simav Çayı'nın kirliliği Kepsut'u aşırı derecede etkilemiştir. Balıkesir Türkiye'yi doyuran memleket olarak geçer ve Simav Çayı'nın geçtiği noktalar Bigadiç, Kepsut ve Susurluk'tur. Simav Çayı da bu ilçeler için adeta bir can damarıdır. Maalesef bu can damarı kirlilikten dolayı şu anda insanların hayatlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu ilçelerimiz geçimlerini tarım ve hayvancılıkla yapıyor. Maalesef su ihtiyaçlarının çoğunluğunu da Simav Çayı'ndan karşılıyorlar. Maalesef diyorum çünkü Türkiye'yi doyuran bir il olarak maalesef resmen sofralarımıza zehir akıyor. Çünkü bu kirlilik yıllardan beri düzelmedi. Hayvanlar nefes alamıyor. Binlerce hayvan geçen yıl öldü."

'5 YIL ÖNCE YÜZÜLÜYORDU, YANINDAN GEÇİLEMEZ HALE GELDİ'

Simav Çayı'nın yaklaşık 5 yıl önce yüzülebilecek kadar temizken bu duruma geldiğini aktaran Ertan sözlerine şöyle devam etti:

"Yetkililere dilimiz döndüğünce derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Fakat herhangi bir sonuç alamadık. İnşallah bundan sonra kesin bir sonuç alırız. Balıkesir'de Kepsut, Bigadiç ve Susurluk üzerinden geçen bu Simav Çayı son olarak da Marmara Denizi'ne boşalıyor. Geçtiğimiz yıllarda da hatırlıyorsanız müsilaj sıkıntısı çekmiştik ve kirliliğin müsilajı da etkilediği de profesörler tarafından açıklanıyor. Yani bu sıkıntının bir an önce çözülmesini ve artık dereye girebildiğimiz, yanından geçerken kokudan rahatsız olmadığımız bir Simav Çayı'nı tekrar Kepsutlular olarak istiyoruz. 5 yıl önce yüzülen bu dere, yanından geçerken nefes alınamaz bir hale geldi. Burada artık kurbağalar bile ses çıkarmıyor, çünkü kalmadı. Bu bölge tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Balıkesir genelinde fidanların önemli bir bölümü buradaki suyla yetişiyor. Biz bunun önlemini alamazsak ilerleyen zamanlarda daha kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu kirliliğe neden olan sanayi, insanı ya da hayvansal atıkların tespit edilmesi gerekiyor."

'ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Doğduğundan beri bu mahallede yaşadığını söyleyen Sacit Topalak (60), 5 seneden bu yana başlayan kirliliğin kendilerine büyük zarar verdiğini aktardı. Toprak, "Çok mağdur durumdayız. Evlerde kapı pencere açılmıyor. Sinekten, kokudan duramıyoruz. Nefes almakta zorlanıyoruz" dedi.

Çayda canlı popülasyonu kalmadığını söyleyen mahallelilerden Abdullah Ören ise su içtikleri derenin yanından geçememeye başladıklarını söyledi.

2022'DE 14 İDARİ YAPTIRIM CEZASI

Balıkesir Valiliğince Simav Çayı'nı kirletenlere yönelik 14 kez idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Simav (Susurluk) Çayı'nda kirlilik oluştuğuna ilişkin zaman zaman haber ve paylaşımların yapıldığı görülmektedir. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 2021 yılı haziran ayından itibaren Simav Çayı'na etkisi olan bölgedeki tesisler 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince yoğun bir denetime tabi tutulmuştur. Gerek kentsel atık su arıtma tesisleri gerekse endüstriyel-evsel atık su oluşturan/arıtma tesisi bulunan işletmeler ve hayvancılık tesisleri sıklıkla denetlenmektedir. Ayrıca gelen şikayet ve ihbarlara anında müdahale edilmektedir. 2022 yılı içerisinde 14 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Başta Susurluk Havzası'nda bulunan sanayi tesisleri olmak üzere İlimiz genelinde kirlilik oluşturan tüm kaynaklara yönelik denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Kepsut Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-09-17 10:51:46



