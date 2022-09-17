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Bakan Dönmez: Gelecek yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak

DHA

Bakan Dönmez: Gelecek yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak


Semih ŞAHİN/ Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gelecek yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Gelecek yüzyıl Türkiye´nin her alanda varlığını hissettirdiği bir yüzyıl olacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Eti Maden Tesisi'nde hizmet verecek olan Ferrobor Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez'e, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve İsmail Ok, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer'in yanı sıra kurum çalışanları eşlik etti. Protokol konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Dönmez, son zamanlarda Türkiye'nin dört bir yanında açılış ve temel atma törenlerine katıldıklarını belirtti.
Avrupa'da yaşanan enerji krizine rağmen Türkiye'de her gün yeni bir tesisin devreye girdiğini belirten Bakan Dönmez, "Türkiye´nin dört bir yanında yeni fabrikalar yükseliyor. Avrupa enerji krizi nedeniyle bırakın yeni tesisler ve fabrikalar açmayı, mevcutların kapanmaması için büyük bir çaba içindeyken, Türkiye'de ise her gün yeni bir tesis devreye giriyor. Mevcut fabrikalarımız da kapasite artışına gitmek için yeni araziler bakıyorlar. Yeni makine ve teçhizat siparişleri veriyorlar. Son bir yıllık ithalatımıza baktığımızda makine teçhizatlarının büyük bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ne demek bu? Fabrikalarımız üretim için gereken ekipmanlarını, altyapısını sağlıyor. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimizin meyvelerini toplamaya başladık" dedi.
'DÜNYA BOR ÜRETİMİ VE İHRACATINDA LİDERİZ'
Dünya bor üretim ve ihracatında Türkiye'nin lider ülke olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Şimdi ferrobor tesisimizle bu silsileye yeni bir halka daha ekliyoruz. Bildiğiniz üzere 2018 yılında Yeni Bor Stratejimizi ilan etmiştik. Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1,1 milyar dolardı. Ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu yıl hedefimiz 1,25 milyar dolar ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek. Bor karbürün neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyorduk. Bandırma´daki tesisimiz yıllık bin ton üretim yapacak. Bor karbür tozunun tonu yaklaşık 40 bin dolar. Zırh yapıldığında tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor. İnşallah bor karbür tesisimizle bu değer zincirinin tamamına sahip olacağımız imkanlara kavuşacağız" ifadelerini kullandı.
100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Temeli atılan tesisin yıllık 800 ton kapasitesi olacağını ve 100 kişiye istihdam sağlayacağını dile getiren Bakan Dönmez şunları söyledi:
"Fabrikamız yıllık 800 ton üretim kapasiteli olacak. Ve inşallah önümüzdeki yılın sonlarına doğru da tesisimizi devreye alacağız. 100 vatandaşımıza burada istihdam sağlayacağız. Ferrobor tesisimizin önemli bir özelliği daha var. O da yatırımımız aynı zamanda teknoloji transferini de içeriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda buradan elde ettiğimiz tecrübelerle bu teknolojinin yerlileşmesinde de önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Bizim bütün gayretimiz yerli üretim. Bizim bütün gayemiz yerli teknoloji. Türkiye´nin potansiyeli ve sahip oldukları ortada. Daha fazlasını yapabileceğimiz de biliyoruz. Çünkü bizim bir idealimiz var. Gelecek yüzyıl "Türkiye Yüzyılı" olacak. Gelecek yüzyıl Türkiye´nin her alanda varlığını hissettirdiği bir yüzyıl olacak. Bugün yapılan bütün bu altyapı yatırımları, bütün bu dev projeler bugünden yarına geleceğin Türkiye´si için."
'CUMHURBAŞKANIMIZ, BAŞLADIĞI HİÇBİR İŞİ YARIDA BIRAKMAMIŞTIR'
TOKİ aracılığıyla yapılan konutlar hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Dönmez, "Son günlerde sosyal konut projesi tartışılıyor. Birileri de çıktı 'Bunların temellerini atıyorlar ama acaba bitecek mi?' diyorlar. Daha önce de 1 milyonun üzerinde sosyal konutu bu hükümet, orta ve dar gelirli vatandaşıyla buluşturdu. 250 bini de buluşturacağız. Unutmayın, Sayın Cumhurbaşkanımız başladığı hiçbir işi yarıda bırakmamıştır. 2 yıl önce nasıl Bor Karbür'ün temelini attık, şimdi önümüzdeki aylarda da devreye alacağız. Bugün temelini attığımız ve atacağımız tesisleri de aynı şekilde yapacağız. Bu tip eleştirileri petrol, gaz ararken de duymuştuk. Arayamazsınız dediler, aradık. Bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi de çıkaramazsınız diyorlar. Biz de diyoruz ki nasıl bulduysak öyle çıkaracağız. Sabredin, 2023'te kendi gazımızı insanımızla buluşturacağız" dedi. Konuşmaların ardından Ferrobor Üretim Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Buradaki programlarını tamamlayan Bakan Dönmez, kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir / Bandırma Semih ŞAHİN- Tufan DALGIÇ
2022-09-17 18:27:43

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