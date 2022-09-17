Bandırma'da merada yangın (2)

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde merada çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve 911 Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri tarafından söndürüldü. Yaklaşık 3.5 hektar meralık alanın zarar gördüğü yangında bir ağılda bulunan küçükbaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-09-17 18:35:11



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