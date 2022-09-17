Balıkesir'de orman yangını (3)



KONTROL ALTINA ALINDI

Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakını Hacıkel mevkisinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 13.00 sıralarında yangın, kontrol altına alındı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kepsut İlçemizdeki orman yangınına hızlı şekilde 300 personel, 19 arazöz, 13 helikopter ve 2 uçak ile ekiplerimiz tarafından yapılan etkili müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Yangına müdahale hızı ve takviye unsurların intikal süresi çok iyi seviyede gerçekleşmiştir. Kepsut İlçemize geçmiş olsun diyor, güçlü bir koordinasyon içinde özveriyle çalışan bütün ekiplerimize, orman, itfaiye ve jandarma birimlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-09-17 20:03:12



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