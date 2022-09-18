Ayvalıkgücü Belediyespor - Ergene Velimeşespor: 1-1

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AYVALIK, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Balıkesir temsilcisi 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle puanını 5 yaparken, Ergene ise ilk puanını hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2022-09-18 18:31:51



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