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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı

DHA

Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı


Ayvalık Uluslararası Film Festivali´nde `Yeni Bir Yönetmen Ödülü´ Ziya Demirel´in olduAYVALIK, (DHA) Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta, , geleceğin sinemacıları için hayata geçirilen ve Mey|Diageo´nun katkılarıyla bu yıl ilk kez verilen "Yeni Bir ..." ödülü de sahibini buldu. Bu yıl "Yeni Bir Yönetmen" başlığıyla verilen ödül, Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle dikkatleri çeken yönetmen Ziya Demirel´in oldu. Açılış gecesi, Park Chan-wook´un 2022 Cannes Film Festivali´nde En İyi Yönetmen ödülü kazanan filmi Ayrılma Kararı´nın gösterimiyle sona erdi.Seyir Derneği tarafından 16-21 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali´nde 16 Eylül Cuma akşamı başladı. Kokteylde konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Sizlerle sinemanın ve Ayvalık´ın benim için ne ifade ettiğini paylaşmak istiyorum. Bu iki kelime benim için umuttur, güzelliktir, emektir, hayal etmektir. Çocukluğumuzdaki gençliğimizdeki açık hava sinemalarının o büyüleyici atmosferiyle Ayvalık´ın buluşmasıdır. Ayvalıklıların kalbinde hep bir sinema aşkı vardır ben buna inanıyorum. Uluslararası Ayvalık Film Festivali ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Filmleri dahi aratmayan manzaralar eşliğinde, eşsiz sanat yapıtlarını bizlere sunacak olan Ayvalık kadar güzel festivalimiz, kentimize hoş geldi" dedi.Festival, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro´da gerçekleşen açılış töreni ve film gösterimiyle başladı. Festival direktörü Azize Tan törende yaptığı konuşmada "Festivali düzenleyen Seyir Derneği´ni bu yıl başında Ayvalık´ta kurduk. Yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör ve Ayvalıklılar bir araya gelerek bu festivali hayata geçirdik. Festivale katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu festival gerçek bir dayanışma sonucu ortaya çıktı" şeklinde konuştu."YENİ BİR YÖNETMEN" ÖDÜLÜ ZİYA DEMİREL´İN OLDUAyvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl, Mey|Diageo katkılarıyla "Yeni Bir ..." ödülü de ilk kez verildi. Festivalde bir yarışma yapılmamasına karşın, son bir yıl içinde vizyona girmiş ya da ulusal festivallerde gösterilmiş uzun metraj kurmaca filmlerden birindeki başarısıyla dikkat çeken genç bir sinemacıya verilen "Yeni Bir ..." ödülü, ilk yılında bir yönetmenin oldu. 40.000 TL değerindeki "Yeni Bir Yönetmen" ödülünün kazananı, bu yılki seçici kurulu oluşturan Levent Aygül, Ercan Kesal, Nadir Öperli, Tülin Özen ve Aslı Özge´nin oybirliğiyle Ela ile Hilmi ve Ali filminin yönetmeni Ziya Demirel oldu.Mey|Diageo Regülasyon, Hukuk ve Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Azbazdar, "Yeni Bir Yönetmen" ödülünü Ziya Demirel adına filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu´na takdim etti. Azbazdar yaptığı konuşmada "Mey|Diageo olarak, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne yürekten inanıyoruz ve kültür-sanatın sürdürülebilirliğini desteklemek için çalışmalar yürütüyoruz. `Sanatı destekleyen, tüm canlıların haklarını savunan, çevreye pozitif etki yapan bir şirket mümkün´ diyoruz. Bu mümkünü, tüm ekosistemimizle beraber gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz," derken "Yeni Bir ..." ödülünün bu anlayışın ve kültür-sanatın iyileştirici, birleştirici gücüne olan inancın bir yansıması olduğunu ifade etti.Ödülün sahibi Ziya Demirel ise gönderdiği video mesajında "Hem festivale hem değerli jüriye çok teşekkür ediyorum. Ödülü, filmin yolculuğunda, herhangi bir adımında, herhangi bir aşamasında beraber çalıştığımız, kafa yorduğumuz belki didiştiğimiz tüm yol arkadaşlarım için almak istiyorum," dedi. Ziya Demirel, filmi Ela ile Hilmi ve Ali´nin gösterimi için 19 Eylül´de Ayvalık´ta sinemaseverlerle buluşacak. Törenin ardından, yakın dönem Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Park Chan-wook´un 2022 Cannes Film Festivali´nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali´nin açılış filmi olan Ayrılma Kararı gösterildi.FİLMLER, SÖYLEŞİLER, PANELLER, ATÖLYELER...Direktörlüğünü Azize Tan´ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven´in üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali´nin "Uluslararası Seçki", "Bu Dünyanın Çocukları", "İlk Filmler", "Ulrike Ottinger 80 Yaşında", "Anısına", "Çocuklar İçin Sinema" ve uzun metraj, kısa film ile belgesellerin yer aldığı "Türkiye´den Filmler" bölümlerinde toplam 48 film gösterilecek. Festival seçkisindeki filmlerin detaylı bilgilerine ve program çizelgesine Ayvalık Uluslararası Film Festivali internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.Festival, film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncularla söyleşilere, güncel meselelere dair panellere, "Genç Sinema" programına, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları iş birliğiyle çocuklara yönelik film gösterimi ve drama atölyelerine de ev sahipliği yapacak.FESTİVAL MEKÂNLARI, BİLETLER ve DESTEKÇİLERFestivalde film gösterimleri Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro ve Eski Köylü Pazarı´nda yapılacak. Ayvalık Uluslararası Film Festivali´nde tam bilet 50 TL, indirimli bilet 30 TL olarak Biletix´te satışa sunulurken, Eski Köylü Pazarı´ndaki gösterimler ise ücretsiz gerçekleştirilecek.  DHA-Kültür Sanat Türkiye-Balıkesir / Ayvalık
2022-09-18 19:46:30

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