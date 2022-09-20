Balıkesirspor'da tarih değişti

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor'u kötü gidişi sonlandırma hedefiyle ağırlayacak Baynet İnşaat Balıkesirspor'un maçı 25 Eylül Pazar gününden 24 Eylül Cumartesi akşamına alındı. Tarih değişikliğinin Balıkesirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda 27 Eylül Salı günü yine evinde oynayacağı Hacettepe 1945 maçı nedeniyle yapıldığı açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-09-20 11:45:37



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