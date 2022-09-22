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Sürat teknesinin çarpmasıyla ölümde, denizde keşif

DHA

Sürat teknesinin çarpmasıyla ölümde, denizde keşif


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender Küçük´ün (51) davasında, denizde keşif yapıldı. Sanık ve tanıklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait bota alınırken, ifadelerine başvuruldu. Olayın cinayet olduğunu söyleyen Elvan Fırat Taşdöğen´in eşi Aydın Taşdöğen, sanığın gerekli cezayı alacağına inandıklarını belirtti.
Olay, 7 Ağustos 2021'de meydana geldi. Ankara'dan ailesiyle tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre, sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın olarak hızla hareket etti. Küçük'ün kullandığı tekne, yaklaşık 50 metre mesafede yüzen Elvan Fırat Taşdöğen'e çarptı. Kolu parçalanan Taşdöğen, kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk annesi Taşdöğen´in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Olayın ardından Ender Küçük, gözaltına alındı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde müteahhitlik yapan, amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İTİRAZLA TUTUKLANDI, YENİDEN SERBEST KALDI
Jandarma ekipleri, Ender Küçük'ün kullandığı sürat teknesine el koydu. Savcı ile bilirkişiler de keşif yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Şikayetçi avukatının itirazı ile Ender Küçük, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Küçük, avukatlarının başvurusuyla serbest kaldı. Soruşturmanın sonunda Küçük hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ender Küçük, duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık Küçük ile tarafların avukatları ve Taşdöğen'in ailesi, salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Ender Küçük, olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Savunmanın ardından mahkeme heyeti, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
O DENİZDE KEŞİF YAPILDI
Kararın ardından sürat teknesinin Elvan Fırat Taşdöğen´e çarptığı denizde, keşif gerçekleştirildi. Ender Küçük ile kaza anında teknede olan kızı ve sahilde bulunan tanıklar, keşfe katılırken, jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahkeme başkanı, sanık ve tanıkları tek tek Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait bota alarak, olay anını canlandırdı ve ifadelerine başvurdu. Ayrıca tanıkların ifadeleri, sahilde bir kez daha alındı.
'OLAYIN CİNAYET OLDUĞUNU BİLİYORUZ'
Keşfin ardından Elvan Fırat Taşdöğen´in eşi Aydın Taşdöğen, şunları söyledi:
"Ben olay günü Ankara'daydım, saat 19.00 civarında eşime tekne çarptığını söylediler. Apar topar biz Erdek´e geldik. Geldiğimizde hala yaşadığını zannediyorduk. Kolu kırık, kaburgalarında da kırık falan var, dediler. Onun haricinde ben yoğun bakıma girdiğimde hala eşimi arıyordum. Ta ki doktor 'Başınız sağ olsun' diyene kadar. Yani biz şu olayın cinayet olduğunu biliyoruz. Yargı mercine de anlatıyoruz durumumuzu. Niye cinayet? Şu gördüğünüz alanda aşağı yukarı 45 metre ileride yüzülüyor. Bir boyu ancak geçecek mesafede. Türk ve Avrupa kara sularında öğrendiğimize göre, bu yüzme alanı olarak kabul 200 metre içerisine motorlu araçların girmemesi gerekiyor. Oysa sürat teknesi iskeleye birkaç kişi bırakıyor. Motorunun arızalı olduğunu bile bile direkt olarak sahile paralel şekilde gitmeye kalkıyor ve bu kalkarken de 2 kafayı gördüğünü söylüyor. Buna rağmen üçüncü kişiyi görmedim, diyor. Birisi bu kafalardan sol tarafında kalıyor eşimin birisi sağ tarafında; şu şamandıraların 2 metre açığında. Bu kadar yakın mesafede bu olay oluyor. Kendileri birtakım itirazlarda bulunuyor ama çarpmanın şiddetini motelden duyuyorlar ve koşarak geliyorlar. Adli tıbbın raporu belli. Bu rölantide çarpan bir teknenin vereceği hasar değil. Bugün keşifte tanıkları defalarca dinlediler. Tekrar tekrar dinlediler. Görgü tanıkları, şahitler hepsi aynı ifadeyi verdiler. Şahitler gördüklerini anlattılar. İnşallah gerekli cezayı alacağına inanıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-09-22 11:12:30

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