Balıkesirspor - Ankara Demirspor: 0-2

Ayak kokusu neden olur, nasıl geçer?

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BALIKESİR, (DHA)- TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Ankara Demirspor´a da 2-0 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Balıkesir Atatürk Stadı´ndaki maçta konuk ekibin gollerini 59´uncu dakikada Mücahit Can ve 81´inci dakikada Mervan attı. Grupta 4 maçtır galibiyete hasret kalan Balıkesir, üst üste üçüncü mağlubiyetini alıp 4 puanda kaldı. Ankara Demirspor ise puanını 9 yaptı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-09-24 21:15:35



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