Balıkesirspor'da Yılmaz gitti

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BALIKESİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz dönemi sona erdi. Transfer yasaklısı takımda sezon başında göreve getirilen Yılmaz'la karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Akhisarspor'da art arda 2 kez küme düşme üzüntüsü yaşayan Muhammet Yılmaz, Balıkesir'de daha önce antrenör olarak görev yapmıştı.KUPADA RAKİP HACETTEPE

Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yarın 3'üncü Lig temsilcisi Hacettepe 1945'i konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2022-09-26 10:23:23



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