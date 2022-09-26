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Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor

DHA

Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ ERDEK(Balıkesir),(DHA)BALIESİR´in Erdek ilçesindeki Zeytinli Ada´da Meryem Ana Manastırı'ndaki M.S. 4´üncü yüzyıldan kalan vaftizhane, 2 hamam, seramik pişirme fırınları gibi alanların ziyaretçilere açılması için ören yeri çalışmalarına başlandı. Hristiyanların ve tarih meraklılarının ilgi gösterdiği Zeytinli Ada, bu projeyle turizme kazandırılacak.
Balıkesir´in Erdek ilçesindeki Zeytinli Ada´da yer alan tarihi eserler, arkeopark projesi kapsamında 2016'da sona eren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıktı. Zeytinli Ada'da M.S. 4´üncü yüzyıldan kalan vaftizhane, 2 hamam, seramik pişirme fırınları gibi alanlar bulunuyor. Özellikle büyüklüğü ile Hristiyanların merak ettiği vaftizhane, ilgi görüyor. Çalışmaların ardından Zeytinli Ada, Gençlik ve Spor Bakanlığı´ndan alınarak, Erdek Belediyesi´ne verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın talimatıyla başta Erdek Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum Zeytinli Ada´nın ören yeri olması için çalışmalara başladı. Hristiyanların ve tarih meraklılarının merak ettiği Meryemana Manastırı, ören yeri çalışmasının bitmesinin ardından ziyaretçilere açılacak. Ada üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Proje çalışmasından sonra Anıtlar Kurulu'nun müsaadesinde gerekli bakım ve onarımları yaptıktan sonra önümüzdeki sene burayı kültür turizmine açmayı düşünüyoruz" dedi.
Başkan Karışık, adadaki kazılarda çıkan eserlerin bir kısmının Bandırma Müzesi'ne götürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Burada 2006-2016 yıllarında kazı çalışmaları yapıldı. Nurettin Öztürk hoca tarafından. Çıkan tarihi eserlerin bir kısmı Bandırma Müzesi'ne götürüldü. Bir kısmı da adada koruma altına alındı. Burada vaftiz havuzu bulunmakta, dünyanın en büyük çocuk vaftiz havuzu Erdek'te Zeytinli Ada'da mevcut. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ada Erdek Belediyesi'ne ait. 3 ay önce Turizm ve Kültür Bakanlığı bize buranın ören yeri olarak kullanması için izin verdi. Biz de şu anda proje yapıyoruz. Proje çalışmasından sonra gerekli çalışmalar Anıtlar Kurulu´nun müsaadesiyle yapılacak. Adanın gerekli bakımları, onarımları yapıldıktan sonra önümüzdeki sezonda burayı kültür turizmine açmayı düşünüyoruz. Burası ibadet turizmine açılabilecek bir ada. Burası açıldığı zaman yurt dışından gelecek misafirlere de açılacak. Hizmete açıldığı zaman yabancı turist de çekeceğini düşünüyoruz. Kapıdağ'da çok kilise var. Yani çok eski tarihler de var. Bunları koruma altına alıp da bakımlarını da yaparsak yabancı turist açısından Erdek´in gerçek bir cennet olacağını düşünüyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-09-26 11:02:58

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