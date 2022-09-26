Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor  

DHA

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor  


BALIKESİR, (DHA)Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında bugüne kadar 5 futbol sahası büyüklüğündeki 12 bin metrekare hayalet ağ denizden çıkarıldı. Çıkarılan bu ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.Büyükşehir Belediyesi, Marmara ve Ege Denizi'nin en güzel kıyılarını bünyesinde barındıran Balıkesir'de, deniz suyunun kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Temiz çevre ve doğa dostu projelerle; atıksız bir yaşam oluşturulmasına yönelik yatırım, hizmet ve projelere büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz,  "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında birçok çalışmanın hayata geçirilmesine de öncülük ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında 2021 yılında başlatılan çalışmalar, 2023 yılına kadar aralıksız devam edecek.
 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla; denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve "hayalet ağ" olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlarla mücadele kapsamında bu güne kadar; Marmara ve Ege Denizi kıyılarından 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Ortalama 5 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen ağların yanı sıra denizlerden birçok plastik atık çıkarıldı.ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILACAKBalıkların ve yengeçlerin ölümüne yol açan, deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından olan hayalet ağların temizliğinin yanı sıra önemli bir adım daha atılacak. Denizden çıkarılacak hayalet ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.SU ALTI CANLILIĞI ARTACAKDeniz canlılarının yaşamında büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliğine düzenli olarak devam edilmesi için 2023 yılında sona erecek protokolün ardından bir yenisi daha imzalanacak. Bu sayede denizlerin temizlenmesinin yanı sıra; sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir
2022-09-26 16:13:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme ...
Balıkesirspor'da Yılmaz gitti
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Yılmaz gitti
Büşra hemşire kazada öldü, eşi ve çocuğu yaralı
YEREL HABERLER Büşra hemşire kazada öldü, eşi ve çocuğu yaralı
Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine 6 ülkeden şairler katıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine ...
Balıkesir’de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi ...
Sındırgı'nın 170 yıllık askeri binasındaki müze otel eski eşyalarıyla nostalji yaşatıyor
YEREL HABERLER Sındırgı'nın 170 yıllık askeri binasındaki müze otel ...
Balıkesirspor - Ankara Demirspor: 0-2
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Ankara Demirspor: 0-2
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu
YEREL HABERLER Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" ...
Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek
YEREL HABERLER Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel ...
Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarında hasat zamanı
YEREL HABERLER Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarında ...
Balıkesir'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan baba ile oğlu öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de komşular arasında çıkan kavgada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.