Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor  



BALIKESİR, (DHA)Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında bugüne kadar 5 futbol sahası büyüklüğündeki 12 bin metrekare hayalet ağ denizden çıkarıldı. Çıkarılan bu ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.Büyükşehir Belediyesi, Marmara ve Ege Denizi'nin en güzel kıyılarını bünyesinde barındıran Balıkesir'de, deniz suyunun kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Temiz çevre ve doğa dostu projelerle; atıksız bir yaşam oluşturulmasına yönelik yatırım, hizmet ve projelere büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında birçok çalışmanın hayata geçirilmesine de öncülük ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" kapsamında 2021 yılında başlatılan çalışmalar, 2023 yılına kadar aralıksız devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla; denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve "hayalet ağ" olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlarla mücadele kapsamında bu güne kadar; Marmara ve Ege Denizi kıyılarından 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Ortalama 5 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen ağların yanı sıra denizlerden birçok plastik atık çıkarıldı.ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILACAKBalıkların ve yengeçlerin ölümüne yol açan, deniz yaşamının en büyük tehdit unsurlarından olan hayalet ağların temizliğinin yanı sıra önemli bir adım daha atılacak. Denizden çıkarılacak hayalet ağların geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılması planlanıyor.SU ALTI CANLILIĞI ARTACAKDeniz canlılarının yaşamında büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliğine düzenli olarak devam edilmesi için 2023 yılında sona erecek protokolün ardından bir yenisi daha imzalanacak. Bu sayede denizlerin temizlenmesinin yanı sıra; sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2022-09-26 16:13:22



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