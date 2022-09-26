Kuzenler Büşra- Tuğçe cinayetinde, sanıklara yeniden yargılama 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzenler Büşra- Tuğçe cinayetinde, sanıklara yeniden yargılama 

DHA

Kuzenler Büşra- Tuğçe cinayetinde, sanıklara yeniden yargılama 


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ın (10) kaybolmalarından 44 gün sonra cesetlerinin bulunmasıyla ilgili cinayet davasında müebbet hapis ve beraat kararları, istinaf mahkemesince bozuldu. Sanıkların aynı vekil avukat tarafından temsil edilmesinin CMK'ya aykırı olduğunu belirten mahkeme, dava sürecinde 6 farklı adli tıp kurumundan alınan kararların da çelişkili olduğunu belirtti. Mahkeme, Türkiye çapında genetik biliminde uzman olan ve dosyaya görüş bildirmeyen 5 kişilik yeni heyet tarafından dosyanın incelenmesine hükmetti. Karara göre sanıklar, yeniden yargılanacak.
Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da, okula giden ve bir daha haber alınamayan Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili davada, Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 22 Nisan 2022'de karar verildi. Sanıklar Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşlere 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan A.Ç. (35) ve Y.E.'nin (44) beraatine karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıklar Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler ile tutuksuz A.Ç. ve Y.E. hakkındaki birden fazla kişi ile birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesi hükmedildi. Karar için istinaf mahkemesine savcılık ve taraf avukatları tarafından itiraz edildi.
BOZMA KARARLARI
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. Sanıkların aynı vekil avukat tarafından temsil edilmesinin CMK'nın 289/1 maddesine aykırı olduğunu belirten mahkeme, sanık yönünden savunmada zafiyet yarattığı durumlarda, sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğunun kabulünün gerektiğini vurguladı. Dava sürecinde 6 farklı adli tıp kurumundan alınan kararların çelişkili olduğunu belirten Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, tam kanaate varılmasını sağlayacak raporun alınmamasını da çelişkinin giderilmeye çalışılmaması olarak değerlendirdi. Mahkeme, Türkiye çapında genetik biliminde uzman olan ve dosyaya görüş bildirmeyen 5 kişilik yeni heyet tarafından dosyanın incelenmesine hükmetti.
BERAAT EDENLER DE YENİDEN YARGILANACAK
Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, birden fazla kişi ile birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla ilgili zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesi kararı da Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Buna göre, 15 yıl olan dava zaman aşımı süresinin, TCK'nın 67/4. maddesine göre olağanüstü dava zaman aşımı süresi olarak 22 yıl 6 ay olduğu belirtilen karara göre dava, bozuldu. Yeniden yargılamanın, 12 Aralık'ta Balıkesir Adliyesi'nde yapılacağı öğrenildi.
'HUKUKA OLAN İNANCIMIZI YİTİRMEYECEĞİZ'
Davayı takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan ve avukat Faruk Akdağ da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Küçükafacan, "Elimizdeki delili bile netleştiremediğimiz uzunca bir süreç yaşadık. Yaşadık da aileler nasıl yaşadı? O kuruldan bu kurula, o mütalaadan bu mütalaaya gerçekten 'Artık pes' dedirten bir durum bu. Ben gerek aileleri gerekse de davanın başından beri gönüllülük esasına göre çalışan kilometrelerce yol gidip gelen avukat sayın İbrahim Erenci'yi kutluyorum. Her ailenin kaldıramayacağı süreçleri göğüsleyen Ayşe ve Hanife hanımı ayakta alkışlıyorum. Bu karar, tespit ettiğimiz hususların mahkeme tarafından da tespitini içeren bir karar oldu. Şimdi temennimiz, mahkemenin ve kurulların ivedilikle DNA testinin sonuçlandırılması hususunu ele almalarıdır. Beraat eden sanıklar için yargılama başlayacak. Yerel mahkeme çoktan bu yargılamayı yapmalıydı. 15 yıllık süre bildirimden değil savcılık soruşturmasının uzunluğundan kaynaklanmıştır. Bir zaman aşımı varsa bunun cezasını bildirim yapan ailelere değil, soruşturmanın bu kadar uzun sürmesine mal edebiliriz. İstinaf mahkemesindeki karar, sanıklar için bir umut doğurmuştur ama bilinsin ki adalet er geç yerini bulacaktır. Hukuka olan inancımızı asla yitirmeyeceğiz" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-09-26 16:50:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de hasat sezonu öncesi zeytin tarımının güvenliği değerlendirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de hasat sezonu öncesi zeytin tarımının ...
Marmara ve Ege denizlerinden 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Marmara ve Ege denizlerinden 12 bin metrekare hayalet ...
Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor  
YEREL HABERLER Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor  
Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme ...
Balıkesirspor'da Yılmaz gitti
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Yılmaz gitti
Büşra hemşire kazada öldü, eşi ve çocuğu yaralı
YEREL HABERLER Büşra hemşire kazada öldü, eşi ve çocuğu yaralı
Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine 6 ülkeden şairler katıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'deki 23. Suçıktı Şiir Akşamları etkinliğine ...
Balıkesir’de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi ...
Sındırgı'nın 170 yıllık askeri binasındaki müze otel eski eşyalarıyla nostalji yaşatıyor
YEREL HABERLER Sındırgı'nın 170 yıllık askeri binasındaki müze otel ...
Balıkesirspor - Ankara Demirspor: 0-2
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Ankara Demirspor: 0-2
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu
YEREL HABERLER Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" ...
Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel kazılarında bulunan eserler sergilenecek
YEREL HABERLER Adramytteion Antik Kenti ve Burhaniye'deki temel ...
Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarında hasat zamanı
YEREL HABERLER Gönen ve Manyas ovalarındaki çeltik tarlalarında ...
Balıkesir'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan baba ile oğlu öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de komşular arasında çıkan kavgada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.