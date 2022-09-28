Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Sefer TALAY/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, aniden bastıran kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur uyarısı yaptığı Balıkesir'de sağanak, sabahın erken saatlerinde Burhaniye'de etkili oldu. Cadde ve sokaklar, kısa sürede göle dönerken, trafikteki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise tıkanan mazgallara müdahale etti. Ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2022-09-28 11:13:34
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